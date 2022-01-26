  • BIST 1.951,17
  • Altın 792.39719
  • Dolar 13.5562
  • Euro 15.2939
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Bergüzar Korel Ve Halit Ergenç’ten Radikal Karar! Artık Londra’da Yaşayacaklar.

»
Bergüzar Korel Ve Halit Ergenç’ten Radikal Karar! Artık Londra’da Yaşayacaklar.
Bergüzar Korel Ve Halit Ergenç’ten Radikal Karar! Artık Londra’da Yaşayacaklar.

Ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bir süredir Londra’dan fotoğraf paylaşıyordu. Bu fotoğrafların sırrı da çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre İngiltere’de ev alan çift, projeleri olmadığı dönemde Londra’da yaşayacaklar.

Binbir Gece ve Vatanım Sensin dizileriyle isimlerini Türk dizi sektörüne yazdıran ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, yaşamlarında radikal bir değişikliğe imza attı. Ali Ergenç, Han Ergenç ve Leyla Ergenç adında üç çocuğu bulunan çift, bir süredir ekranda yer almıyordu. Son olarak ‘Babil’ dizisinde yer alan Ergenç, daha sonra pandemi nedeniyle setlere ara verdi.

LONDRA’DA YAŞAYACAKLAR

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in sosyal medyada İngiltere’nin başkenti Londra’dan paylaştığı fotoğrafların sırrı da çok geçmeden ortaya çıktı. Ünlü çiftin, Londra’dan bir ev satın aldığı öğrenildi. İkilinin projeleri olmadığı dönemde üç çocuğuyla birlikte Londra’da yaşayacağı iddia edildi. SET OLDUĞU ZAMAN

GELECEKLER

İkili, set olduğu zaman İstanbul’a gelip, kamera karşısına geçecek. Korel, son günlerde Instagram’dan sık sık Londra’dan çektirdiği fotoğrafları yayınlıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Görevimiz Tehlike' Devam Filmlerinin Vizyon Tarihi Bir Kez Daha Ertelendi24 Ocak 2022 Pazartesi 21:15
  • Sezen Aksu'nun yanıtı 35 farklı dile çevrildi23 Ocak 2022 Pazar 14:44
  • Lirik Şiir Grubu’ndan 10. Yıl Konserleri23 Ocak 2022 Pazar 12:25
  • Arts Of Small Talk’un Konukları Osman Alkaş Ve Doğuş Özokutan Oldu23 Ocak 2022 Pazar 11:47
  • Set Kazasıyla Gündemde Olan Aktör Baldwin'e 25 Milyon Dolarlık Yeni Dava!22 Ocak 2022 Cumartesi 16:16
  • KKTC'nin Açık Hava Müzesi: Girne Kalesi22 Ocak 2022 Cumartesi 13:08
  • Çukur'un Mafyöz Timsah Celil'i Trans Birey Oldu20 Ocak 2022 Perşembe 23:56
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ocak Ayında İki Konser Veriyor20 Ocak 2022 Perşembe 18:52
  • Ceyhan Özyıldız’ın “Tekrar Tekrar” İsimli Sergisi Yarın Rüstem Etkinlik Alanında Açılacak20 Ocak 2022 Perşembe 15:41
  • Menajeri Duyurdu! Ünlü Oyuncu Kayak Kazasında Hayatını Kaybetti19 Ocak 2022 Çarşamba 18:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti