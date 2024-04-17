  • BIST 9568.53
  • Altın 2496.282
  • Dolar 32.5229
  • Euro 34.6535
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİsrail: İran'a uygun zamanda karşılık vereceğiz

Berova, muhtarların sorun ve beklentilerini dinledi...

» »
Maliye Bakanı Özdemir Berova, Mustafa Yeşilleme başkanlığında Gazimağusa Muhtarlar Derneği heyetini kabul ederek, muhtarların sorun ve beklentilerini dinledi.
Berova, muhtarların sorun ve beklentilerini dinledi...

Maliye Bakanı Özdemir Berova, muhtarların üstelendiği görevin çok önemli olduğunu, halk ile devlet arasında en önemli halkalarından birini oluşturduğunu belirterek, hükümet olarak muhtarların yanında olduklarını söyledi. 

Bakan Berova; “Muhtarlar, demokrasimizin temel taşlarından bir tanesidir. Biz, hükümet olarak muhtarlarımızı önemsiyoruz. Muhtarlarımızın çalışma koşullarını iyileştirebilme adına da büyük bir gayret içerisindeyiz. Aynı zamanda özlük hakları ile ilgili de yakın zaman içerisinde bir yasa değişikliği ile muhtarlarımızın aldığı katkı payını da arttırdık. Böylelikle muhtarlarımız sahada vatandaş ile ne kadar yakın ve iyi ilişki içerisinde olabilirse elbette ki bu devletin insanlara dokunması anlamına gelir. O yüzden yaptığınız görevi önemsiyor ve teşekkür ediyorum” dedi. 

YEŞİLLEME
Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme de konuşmasında, Bakan Berova’ya yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. 

Yeşilleme, muhtarlar olarak halka hizmette verimliliği artırmak için gerek merkezi, gerekse yerel yönetimler ile sıkı bir işbirliği içerinde çalıştıklarını kaydederek bu bağlamda Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya da, muhtarlara verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şampiyon Melekler için Lefkoşa’da "adalet yürüyüşü" düzenleniyor17 Nisan 2024 Çarşamba 15:26
  • Girne Antik Limanı’nda cumartesi günü turizm şöleni düzenlenecek17 Nisan 2024 Çarşamba 15:11
  • Minareliköy'de silah baskını... Zanlılar mahkemede...17 Nisan 2024 Çarşamba 14:58
  • İçti, içti kendisini uyaran meyhane sahibini darp etti...17 Nisan 2024 Çarşamba 14:47
  • CHP Lideri Özgür Özel duyurdu: Erdoğan'la yüz yüze görüşeceğiz17 Nisan 2024 Çarşamba 14:45
  • Çalıştığı işyerinin kasasından 30 bin TL çaldı...17 Nisan 2024 Çarşamba 14:26
  • Şampiyon Melekler için Lefkoşa’da “adalet yürüyüşü” düzenleniyor17 Nisan 2024 Çarşamba 14:25
  • Ekmeğe zam yolda...17 Nisan 2024 Çarşamba 14:24
  • Bir kadına şiddet vakası daha! Ayrılmak istedi diye sevgilisini darp etti!17 Nisan 2024 Çarşamba 14:07
  • Bıçaklama olayına karıştı, kaçak çıktı... Cezaevi'ne gönderildi....17 Nisan 2024 Çarşamba 13:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti