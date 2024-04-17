Berova, muhtarların sorun ve beklentilerini dinledi...

Maliye Bakanı Özdemir Berova, muhtarların üstelendiği görevin çok önemli olduğunu, halk ile devlet arasında en önemli halkalarından birini oluşturduğunu belirterek, hükümet olarak muhtarların yanında olduklarını söyledi.

Bakan Berova; “Muhtarlar, demokrasimizin temel taşlarından bir tanesidir. Biz, hükümet olarak muhtarlarımızı önemsiyoruz. Muhtarlarımızın çalışma koşullarını iyileştirebilme adına da büyük bir gayret içerisindeyiz. Aynı zamanda özlük hakları ile ilgili de yakın zaman içerisinde bir yasa değişikliği ile muhtarlarımızın aldığı katkı payını da arttırdık. Böylelikle muhtarlarımız sahada vatandaş ile ne kadar yakın ve iyi ilişki içerisinde olabilirse elbette ki bu devletin insanlara dokunması anlamına gelir. O yüzden yaptığınız görevi önemsiyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

YEŞİLLEME

Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme de konuşmasında, Bakan Berova’ya yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Yeşilleme, muhtarlar olarak halka hizmette verimliliği artırmak için gerek merkezi, gerekse yerel yönetimler ile sıkı bir işbirliği içerinde çalıştıklarını kaydederek bu bağlamda Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya da, muhtarlara verdiği destekten ötürü teşekkür etti.