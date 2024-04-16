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Berova: Şehit ve Gazilerimiz olmasaydı, bugün Kıbrıs’ta Türk varlığından bahsedilemeyecekti

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Malul Gazi Nüsrettin Yüca ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Berova: Şehit ve Gazilerimiz olmasaydı, bugün Kıbrıs’ta Türk varlığından bahsedilemeyecekti

Maliye Bakanı Özdemir Berova kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs Türk Halkı’nın çok zorlu mücadelelerden geçtiğini, 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile Kıbrıs’a barış ve huzur geldiğini vurguladı. 

“Şehit ve Gazilerimiz olmasaydı, bugün Kıbrıs’ta Türk varlığından bahsedilemeyecek, Ada Yunanistan’a bağlanacaktı. 
Kıbrıs Türk Halkı’nın Anavatan Türkiye ile birlikte verdiği büyük mücadele neticesinde devletimiz (KKTC) kuruldu. Bugün bu makamlarda bulunabiliyor ve görev alabiliyorsak, bunu şehit ve gazilerimizin verdiği mücadeleye borçluyuz. 

Ne zamanki sizler gibi büyüklerimizle bir araya gelsek, daima gurur, şeref ve mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu mücadeleyi verdiniz” dedi. 

YÜCA 
Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Malul Gazi Nüsrettin Yüca da konuşmasında, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi. 

Yüca konuşmasının devamında şunları kaydetti; “Bugünlere gelebilmek için, Mücahitlerimiz ile birlikte büyük mücadeleler verdik. Bir Devlet, bir Cumhuriyet kurduk. Bu devleti yaşatmak için mücadelemiz devam etmekte. Haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Herkes bilsin ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sonsuza dek yaşayacak. Şanlı bayrağımız dalgalanmaya devam edecek. Bu Cumhuriyeti hep birlikte yaşatmak için üzerimize düşen görev her ne olursa, yapmaya dün olduğu gibi bugünde hazırız.”

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