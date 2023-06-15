BES LTB’de yasal haklarını kullanma uyarısı yaptı

BES, LTB’de yönetime aktarılan sorunlarla ilgili pazartesi mesai bitimine kadar net ve radikal adımlar atılmaması durumunda her türlü yasal haklarını kullanacağını bildirdi.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya yazılı açıklamasında, BES ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan ve yönetimi arasında sıkıntılı bir süreç yaşandığını ifade ederek, sıkıntılara kayıtsız kalınmasının “bardağı taşırdığını” kaydetti.

Sendika yönetiminin LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya sorunlarla ilgili aktardığı bir belgenin basına verilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Yalınkaya, şöyle devam etti:

“Belediye Emekçileri Sendikası olarak amacımız sorunların daha da büyümesi değil sorunların çözülmesidir. Kimsenin geçmişin izlerini bizlere yeniden hatırlatmaya, o dönemin baş aktörlerini onurlandırmaya ve sendikanın ortaya koyduğu sorunları çözümsüz bırakmaya hakkı yoktur. Bizler bu anlamda yeterince sabır ve hoşgörü ortaya koyduğumuz inancındayız. O nedenle pazartesi mesai bitimine kadar belediye yönetiminden net ve radikal adımlar atmasını beklemekteyiz. Bu olmadığı takdirde her türlü yasal haklarımızı ve bize üyemizin sağladığı gücü kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”