Beşiktaş’ın YDÜ Çarşı ve Çarşı KIBRIS taraftar grubu’ndan anlamlı etkinlik.

Beşiktaş’ın YDÜ Çarşı ve Çarşı KIBRIS taraftar grubu Lefkoşa Surlariçi’nde bakıma muhtaç özel gereksinimli bir ailenin temizlik gıda ve giyim ihtiyaçlarını üstlendi.

Beşiktaş’ın YDÜ Çarşı ve Çarşı KIBRIS taraftar grubu Lefkoşa Surlariçi’nde bakıma muhtaç özel gereksinimli bir ailenin temizlik gıda ve giyim ihtiyaçlarını üstlendi.

Sosyal yardım projelerine bir yenisini daha ekleyen YDÜ Çarşı ve Çarşı KIBRIS taraftar grubu, ailenin evinin temizliğini yaptı ayrıca mutfak ihtiyaçlarını ve kışlık giyim ihtiyaçlarını karşıladılar. Efsane Başkanımız Süleyman Saba’nın dediği gibi “iyi bir insan olmadan iyi bir BEŞİKTAŞ’lı olunmaz” vasiyeti ile Bu etkinliğin her ay düzenli olarak devam edeceğini, yardıma muhtaç insanlarımızın yanında olacaklarını belirttiler.