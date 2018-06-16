Besim'den sürpriz Bayram tebriği

Merkezden telsizle tüm bölgelerde görev yapan 112 personeline seslenen Bakan Besim, bayram gecesinde ailesi ve sevdiklerinden uzakta, toplum sağlığı ve acil durumlar için bu kutsal görevi yapan tüm sağlık personeline teşekkür ettiğini, mutlu, sağlıklı, huzurlu, daha güzel bir gelecek temenni ettiğini dile getirdi.

Öte yandan Bakanlık Müsteşarı Ömer Gür Akdoğan; Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Katy Kobat Mağusa; Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Mehmet Şenol ise Mehmetçik, Erenköy ve İskele'de bulunan 112 acil servislerine giderek personelin bayramlarını kutladı.