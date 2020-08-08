  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 993 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi

Beyrut Lımanı Müdürü Kuraytım ve Gümrükler Müdürü Zahır de Gözaltına Alındı

» »
Beyrut Lımanı Müdürü Kuraytım ve Gümrükler Müdürü Zahır de Gözaltına Alındı
Beyrut Lımanı Müdürü Kuraytım ve Gümrükler Müdürü Zahır de Gözaltına Alındı

Lübnan'da, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı Müdürü Hasan Kuraytim ve Lübnan Gümrükler Müdürü Bedri Zahir'in soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten yargı makamlarının, Kuraytim ve Zahir'in yanı sıra eski Gümrükler Müdürü Şefik Mari'yi de gözaltına aldığı belirtildi.

Haberde, söz konusu 3 yetkilinin, bugün 5 saati aşkın süreyle gerçekleştirilen sorgunun ardından gözaltına alındığına işaret edildi.

Daha önce de Beyrut Limanı'nda görevli 16 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Böylece Beyrut'taki şiddetli patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 19'a yükselmiş oldu.

LÜBNANLILAR YARALARINI SARMAYA ÇALIŞIYOR

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Başkent Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamadan en çok etkilenen limana yakın yerleşim yerlerindeki enkazlar, gönüllülerin yardımlarıyla kaldırılmaya çalışılıyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lübnan'ın Amman Büyükelçisi, Beyrut Limanı'ndaki Patlamaya Tepki Olarak İstifa Etti07 Ağustos 2020 Cuma 09:14
  • Beyrut'ta can kaybı 137'ye yükseldi06 Ağustos 2020 Perşembe 18:40
  • Afganistan'da Bombalı Saldırıda 7 Sivil Öldü.06 Ağustos 2020 Perşembe 14:07
  • Ab'den Lübnan'a 33 Milyon Avro Destek06 Ağustos 2020 Perşembe 14:05
  • Güney Kıbrıs’tan Lübnan’a Yardım06 Ağustos 2020 Perşembe 14:01
  • Yemen İnsan Hakları Örgütleri: Yemen'deki Seller Benzersiz Bir İnsanlık Felaketine Neden Oldu06 Ağustos 2020 Perşembe 09:49
  • Beyrut'taki patlamada 'Kıbrıs' bağlantısı06 Ağustos 2020 Perşembe 09:20
  • Dünya Bankası, Beyrut patlamasındaki zararın tespiti ve destek için hazır olduğunu açıkladı06 Ağustos 2020 Perşembe 08:37
  • Beyrut Valisi: Patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aştığını tahmin ediyoruz06 Ağustos 2020 Perşembe 08:31
  • Beyrut limanındaki patlamada 100 kişi yaşamını yitirdi, 4 bine yakın yaralı var05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti