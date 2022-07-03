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Bezos’un sipariş ettiği 500 milyon dolarlık mega yat ülkeyi karıştırdı

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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Amazon'un kurucusu ABD'li iş insanı Jeff Bezos'un 70 metrelik mega yatı Hollanda'yı karıştırdı.
Bezos’un sipariş ettiği 500 milyon dolarlık mega yat ülkeyi karıştırdı

Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un 500 milyon dolarlık süper yatı Hollanda’yı karıştırdı.

Hollanda merkezli bir özel yat üreticisi olan Oceanco, Rotterdam şehrindeki, Bezos’un yatının Kuzey Denizi’ne ulaşmasına izin vermek için De Hef olarak bilinen Koningshaven Köprüsü’nün orta kısmını kaldıracaklarını açıklamıştı. Yaklaşık 70 metre uzunluğundaki yatın Rotterdam limanından çıkabilmesi için bu köprünün kaldırılması gerekliydi…

Kararın ardından Hollanda halkı duruma tepki gösterirken, ‘küresel eşitsizlik’ yapıldığı yönünde eleştiriler yayınlandı. Erasmus Üniversitesi Rotterdam’da tarih bölümü başkanı Paul van de Laar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu şehir milyarderlerin iyi vakit geçirmesini sağlamak için mi inşa edildi?” derken birçok kişi Hollandalı tarihçiye desteğini açıkladı.

FİRMA GERİ ADIM ATTI

Olayın büyümesi ve tepkilerin yükselmesinin ardından özel yat üreticisi olan Oceanco geri adım attı. Firma, Bezos’un yatının geçebilmesi için köprünün sökülmesiyle ilgili taleplerini geri çektiklerini açıkladı.

Hollandalı bir yetkili tarafından yazılan ve yerel yönetimlere ulaştırılan bir mektupta, gelecekte köprüyü kısmi olarak yıkma kararının yeniden gündeme gelebileceği ihtimali de göz ardı edilmedi.

Öte yandan, sosyal medyada Hollanda halkı, Bezos’un yatına yumurta saldırısı yapmakla tehdit etti. Hatta örgütlenmek isteyenler için Facebook’ta bir grup bile açıldı…

Jeff Bezos

BEZOS, PARA TEKLİF ETMİŞTİ

Bezos, daha önce köprünün orta kısmının kaldırılması için ödeme yapmayı teklif etmişti.

Şu anda dünyanın en büyük ikinci teknesi olan yatın, modifikasyon yapılmadan “De Hef” köprüsünün altından geçmesi imkansız…

Şubat ayında Oceanco firması, 1878’den kalma ve en son 2017’de yenilenen köprünün geçici olarak kaldırılmasını istediğini duyurmuştu.

Yenileme projesini yöneten Marcel Walravens, RTV’ye gemiyi kısmen bitirip inşaatı başka bir yerde tamamlamanın “pratik olmadığını” söyledi. Walravens,  “Bir yerde büyük bir iş yapıyorsanız, tüm aletlerinizi o yerde istersiniz. Aksi takdirde sürekli yerinizde kalıyorsunuz. Ekonomik açıdan ve istihdamın sürdürülmesi açısından belediye bunu çok önemli bir proje olarak görüyor. Rotterdam ayrıca Avrupa’nın denizcilik başkenti ilan edildi.” dedi.

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