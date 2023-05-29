Bina Açma ve Hırsızlık!

28.05.2023 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan bir binanın giriş kapısı açılarak içeriye girilmiş ve bina içerisindeki ana elektrik hattına ait kablolar kesilerek hasara uğrattıktan sonra, 1 adet 3 faz elektirk akım iletkeni çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Z.P.(E-42) ve H.K.(E-26) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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