Bir ay boyunca her gün yatağını toplayan 29 bin lira kazanabilir

Yatak toplamayı herkesin sevdiği söylenemez ama bunu bir ay boyunca her gün yapmanız karşılığında para kazanabileceğinizi bilseydiniz ne yapardınız?

ABD’de mücevher markası Shane Co., kazananın bin dolarla (yaklaşık 29 bin lira) ödüllendirileceği bir yatak toplama yarışması başlattı.

Ödülü kazanmak için yapılması gereken tek şeyse 30 gün boyunca düzenli olarak yatak toplamak.

Independent‘ın aktardığına göre ‘güne planlı bir şekilde başlamaya’ önem verdiğini belirten marka duyurusunda şöyle dedi: “Neşe, düzen ve hatta belki bir tutam yetişkinlik hissi uyandıran bir alan yaratmak için bir dakikanızı ayırmaktan daha önemli ne olabilir?”

Araştırmalara atıf yapan marka, basit bir yatak toplama eylemi stresi azalttığını ve sabah düzenini sağladığını belirtiyor.

Marka özellikle düzenli olarak yataklarını toplamayan katılımcılardan, bu rutinin üretkenliklerini ve genel günlük yaşamlarını nasıl etkilediğini belgelemesini istiyor.

Yalnızca ABD vatandaşlarının katılabildiği yarışmanın kazananı 22 Aralık’ta açıklanacak.