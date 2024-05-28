Bir günde 2 ani ölüm... Biri 49, diğeri 57 yaşındaydı...

27.05.2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Aysel AĞAR(K-49), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ailesi tarafından götürüldüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

Otopsi yapılacak

27.05.2024 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Sütlüce’de sakin Enis YALÇIN(E-57), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.