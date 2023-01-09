Bir Haftada 5 Yangın

02 - 08 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (5) adet yangın ve (19) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen zarar miktarı yaklaşık 340.500 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devreler, araçlardan sızan akaryakıtın sıcak aksamlara temas edip tutuşması, çalışır durumda yatak üzerinde unutulan fön makinesinin aşırı ısınıp şilteyi tutuşturması ve mangal yakmak için benzin döküldüğü sırada benzin bidonunun alevlenmesi sonucu olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise; ağaç üzerinde mahsur kalan ve şömine bacasında sıkışan kedilerin kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine toprak atılarak yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Lefkoşa 2 Gazimağusa 1 Girne 1 Gemikonağı 1 TOPLAM 5

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ ADET Akaryakıt Sızıntısı 2 Elektrik Kaynaklı Kısa Devre 1 Mangalı Yakmak İçin Benzin Kullanılması 1 Çalışır Durumda Yatak Üzerinde Unutulan Fön Makinesinin Aşırı Isınıp Şilteyi Tutuşturması 1 TOPLAM 5

YANGIN ÇEŞİTLERİ ADET Ev 2 Motorlu Araç 2 Elektrik 1 TOPLAM 5

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Lefkoşa 8 Gazimağusa 4 Güzelyurt 3 İskele 2 Girne 2 TOPLAM 19