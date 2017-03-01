Bir iş "kazası" daha: 13 metreden düştü, hayati tehlikesi var!

Polisten edinilen bilgilere göre, bugün saat 14.00 sıralarında Lapta’da Şht. Hüseyin Atıcı Sokak üzerinde yapımı devam eden iki katlı inşaatın çatısında bulunan 54 yaşındaki Ahmet Sıpal, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 13 buçuk metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Olay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sıpal’ın hayati tehlikesinin mevcut olduğu bildirildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…
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