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Bisikletliye çarpan araç sürücüsü mahkemede!

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Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde, 62 yaşındaki bisiklet sürücüsü Hüseyin Kunduz'a çarpan G.K tutuklanarak, Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
Bisikletliye çarpan araç sürücüsü mahkemede!

Lefkoşa Trafik Şubede görevli polis memuru Erkan Tekin mahkemede olguları aktardı.

Polis, 15 Nisan 2024 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde RA 561 plakalı aracı ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru dikkatsizce seyreden, 32 yaşındaki G.K'nin Kiler-1 market önlerine geldiğinde, bisikleti ile kaldırımdan dikkatsizce yola inip yolun karşı istikametine geçmeye çalışan 62 yaşındaki Hüseyin Kunduz'a çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Hüseyin Kunduz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Girne Dr. Suat Günsel Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, kazanın ardından sürücünün tutuklanarak, soruşturma başlattığını kaydetti. Polis, hastanede tedavi altına alınan yaralının doktorlarından alınan bilgide beyin kanamasının azaldığını ancak henüz bitmediğini, hayati tehlikesinin devam ettiğini öğrendiklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, yaralının durumunun henüz netleşmediğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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