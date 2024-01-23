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Bitcoin 39 bin doların altına düştü

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Bitcoin'in fiyatı, yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına geriledi.
Bitcoin 39 bin doların altına düştü

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 4,91 azalarak 1 trilyon 520 milyar dolara indi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 4,85 düşerek geçen aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altını gördü.

Bugün TSİ 15.35 itibarıyla 38 bin 779 dolardan işlem gören Bitcoin, haftalık değer kaybı olarak da yüzde 10’a yaklaştı.

Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonları) onaylayarak kripto para birimini yeni yatırımcılara açacağı beklentisiyle yükselişe geçmişti.

Bitcoin, Ağustos 2023’ten beri yaklaşık yüzde 70 değer kazandı.

10 Ocak'ta SEC, Bitcoin fiyatını doğrudan takip eden borsa yatırım fonlarını onaylamıştı. Bu da kurumsal ve özel yatırımcıların kripto piyasasına girişini kolaylaştırmıştı.

Söz konusu onaydan sonra Bitcoin fiyatında düzeltmenin yüzde 20’yi aşması dikkati çekerken, piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 6’dan fazla değer kazanarak 2 bin 210 dolar seviyesine ulaştı.

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