Bitkisel Ve Hayvansal Faaliyetler Devam Edecek

Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve yürürlüğe giren kararlar çerçevesinde, Girne’de 10 Şubat’a Lefkoşa’da ise 3 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve yürürlüğe giren kararlar çerçevesinde, Girne’de 10 Şubat’a Lefkoşa’da ise 3 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın, bu süre içerisinde halkımızın gerekli gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla almış olduğu kararlar aşağıda yer almaktadır.

Buna göre:

• Bitkisel ve hayvansal faaliyetlere, tedarik sağlamasına, üretim ve hasat faaliyetlerine devam edilecektir.

• Toprak Ürünleri Kurumu, üreticilere bu süreçte şubeleriyle birlikte hizmet vermeye devam edecektir. TÜK yem, buğday, arpa ve un satışlarına ve ithalat -ihracat izinlerinin verilmesine devam edecektir.

* Yem fabrikaları ve yem tedarikçileri faaliyetlerini sürdürecektir.

* Un fabrikaları faaliyetlerine devam edecektir.

• Süt Endüstrisi Kurumu, hayvan üreticilerinin sütünü toplamaya ve pazarlamaya devam edecektir.

• Süt işleyen imalathaneler üretime devam edecektir.

• Veteriner Dairesi, ithalat ve ihracatlar için ön izin verilmesine, halk sağlığı için gıda kontrollerine, mezbahalardaki kontrollere aralıksız devam edecek, ayrıca ulusal gıda laboratuvarları hizmetleri ile üreticilerin acil vakalarına müdahale edecektir.

• Özel Veteriner klinikleri açık olacak.

• Hayvansal üretim ithalat ön izinleri devem edecektir.

• Genel Tarım Sigortası Fonu, Hayvansal ve Bitkisel Üretim Zarar bildirimlerini almaya devam edecek olup, 0533 870 37 55 numaralı telefona bildirimde bulunabileceklerdir.

• Tarım Dairesi, ithalat ve ihracatla ilgili ön izinlerin verilmesine, limanlar ve kontrol noktalarında teftiş ve gözetim faaliyetlerine devam edecektir.

• Narenciyenin kesim, paketleme ve ihracına devam edilecek.

• Ülkemizin açığı olan ve olacak sebze ve meyve ürünlerinin ithalatı devam edecektir.

• Orman yangınları ALO 177 Hattı 7/24 göreve devam edecek.

• Su İşleri Dairesi bölge ekipleri, arızalarla ilgili 7/24 göreve devam edecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı danışma hatları : 0533 870 37 55

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı