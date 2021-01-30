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BM Suriye'deki 27 bin yabancı çocuğun ülkelerine geri götürülmesi çağrısında bulundu

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BM Suriye'deki 27 bin yabancı çocuğun ülkelerine geri götürülmesi çağrısında bulundu
BM Suriye'deki 27 bin yabancı çocuğun ülkelerine geri götürülmesi çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda mahsur kalmış 27 bin çocuğun ülkelerine geri getirilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler terörle mücadele birimi başkanı Vladimir Voronkov güvenlik konseyinin cuma günkü gayriresmi toplantısında El Hol kampındaki çocukların durumunun dünyada en acil çözülmesi gereken problemlerden biri olduğunu söyledi.

Çoğunluğu IŞİD üyelerinin oğlu ve kızı olan 27 bin çocuk kaderlerine terk edilmiş durumda ve Voronkov çare bulunamaması halinde çocukların kamp içerisinde radikalleşme riskinin çok yüksek olduğunu uyarısında bulundu.

Suriye'de yerlerinden edilenlerin toplandığı en büyük kamp olan El Hol'da BM verilerine göre yaklaşık 62 bin kişi yaşıyor. Yüzde 80'den fazlasını IŞİD'in elindeki son toprak parçasını da 2019 yılında kaybetmesiyle kaçan kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

Voronkov kampa 60'dan fazla ülkeden çocuk olduğunu ve bunların sorumluluğunun Suriye ya da kampı kontrol eden Kürtlere değil çocukların anavatanı olan ülkeler ait olduğunu vurguladı.

Kazakistan ve Rusya'nın da dahil olduğu bazı ülkelerin bine yakın çocuğu ve ailesini geri getirdiğini belirten Voronkov geri gelenlerin yakından takip edildiğini ve şu ana kadar korkulan güvenlik risklerin yersiz olduğunun anlaşıldığını vurguladı.

Terörle mücadele birimi başkanı çocukların öncelikle kurban olarak ele alınmaları gerektiğini ve 14 yaşının altındakilerin herhangir bir tutuklama ya da adli soruşturmaya maruz kalmamaları gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler çatışma ortamında kalan çocuklar özel temsilcisi Virginia Gamba da çocukları silahlı gruplarla ilişkilendirmenin onları aslında akıntıya bırakmak anlamına geldiğini vurgulayarak onların bir an evvel bu ortamdan uzaklaştırılarak bir an evvel topluma kazandırılmaları gerektiğini belirtti.

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