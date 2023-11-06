Boran Bora'dan büyük başarı... Thailand biletini kaptı...

Uluslararası OCEANMAN Cyprus 5Km ve 10Km açık su yüzme yarışları Aiya Napa'da düzenlendi.

Düzenlenen uluslararası organizasyona en genç yarışmacı (14 yaş) olarak katılan Kıbrıslı Türk Boran BORA, 5Km kategorisinde 01.17.11 lik derecesi ile 14-19 yaş gurubunda 1’inici gelmiş ve HALF OCEANMAN ünvanını alarak altın madalya ile ödüllendirilmiştir.

Genel klasmanda ise az bir farkla yarışı 4’üncü olarak tamamlamıştır.

Bununla birlikte göstermiş olduğu başarısı ile 3 Aralık 2023 tarihinde Thailand- Puket de düzenlenecek olan Oceanman World Final 2023 organizasyonuna katılım slotu kazanmıştır…