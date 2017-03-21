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Borsa 91.000 puanı aştı

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Borsa 91.000 puanı aştı
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 28 Ocak 2015 tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 91.497,00 puana kadar çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 91.092,34 puandan girdi.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 190,24 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,85 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,55 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, düşüş eğilimini devam ettiren döviz kurlarından destek bulan BIST 100 endeksi, 28 Ocak 2015 tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 91.497,00 puana kadar çıktı. Bu seviyeden gelen kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri veren endeks, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak cari işlemler dengesi ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 91.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin 92.200 seviyesi olacağını ifade etti.

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