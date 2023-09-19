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SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Boş çerçeveleri sanat eseri olarak sunan sanatçıya dava

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Bir müzeden kendisine ödünç verilen büyük miktardaki parayı cebe indiren ve sanat eseri olarak boş çerçeveler sunan Danimarkalı sanatçıya, mahkeme tarafından parayı geri ödemesi talimatı verildi.
Boş çerçeveleri sanat eseri olarak sunan sanatçıya dava

Çalışmaları güç ve eşitsizliğe odaklanan kavramsal sanatçı Jens Haaning, 2021 yılında Danimarka'nın kuzeyindeki Aalborg'daki Kunsten Modern Sanat Müzesi tarafından, ortalama geliri temsil etmek için çok sayıda banknotun kullanıldığı iki eseri yeniden üretmek üzere görevlendirildi.

Haaning'in 2007 yılındaki çalışması, Ortalama Danimarka Yıllık Geliri, bir çerçeve içinde tuvale sabitlenmiş kron banknotlarını sergiliyordu ve 2011'de Avusturya gelirleriyle ilgili ikinci bir çalışmada euro banknotları kullanılmıştı.

Müze, sanat eserlerini yeniden oluşturmak için rezervlerinden yaklaşık 532 bin kron (1 milyon 775 bin TL) ve ayrıca bir sanatçıya yaklaşık 40 bin kronluk ücret sağladı.

Ancak personel yeni teslim edilen eserleri paketinden çıkardığında, parayı al ve kaç başlıklı iki boş çerçeve buldu .

Müze yeni sanat eserlerini sergiledi ancak Haaning parayı iade etmeyi reddedince yasal işlem başlattı.

Pazartesi günü, Kopenhag'daki bir mahkeme sanatçıya kendisine borç verilen parayı geri ödemesine karar verdi ancak yine de ücretinin kendisine ödenmesi gerektiğini söyledi.

O dönemde Kunsten Müzesi'nin müdürü Lasse Andersson şunları söylemişti : “Biz zengin bir müze değiliz. … Fonlarımızı nasıl harcayacağımız konusunda dikkatli düşünmeliyiz ve gücümüzün yettiğinden fazlasını harcamayız.”

Haaning o dönemde Danimarka radyosuna şunları söyledi:

“İş şu ki, onların parasını aldım. Bu hırsızlık değil. Bu sözleşmenin ihlalidir ve sözleşmenin ihlali işin bir parçasıdır. Benimki kadar kötü çalışma koşullarına sahip diğer insanları da aynısını yapmaya teşvik ediyorum. Eğer kötü bir işte çalışıyorlarsa ve para alamıyorlarsa ve gerçekten işe gitmek için para ödemeleri isteniyorsa, o zaman elinizden geleni yapın ve üstesinden gelin."

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