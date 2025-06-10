Britanya hükûmetinden aşırı sağcı iki İsrailli Bakan'a yaptırım kararı

Britanya hükûmeti Gazze ile ilgili yorumları nedeniyle İsrailli iki aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'e yaptırım uygulama kararı aldı. Britanya Dışişleri Bakanı David Lammy tarafından açıklanan tedbirler kapsamında iki Bakan seyahat yasağı ile karşı karşıya kalacak ve mal varlıkları dondurulacak.

Britanya Dışişleri Bakanı Lammy, İsrailli Bakanların “aşırılıkçı şiddeti ve

İsrail, Britanya'nın kararına “Seçilmiş temsilcilerin ve hükümet üyelerinin bu tür tedbirlere tabi tutulması çok çirkin," yanıtını verdi.