Bu hafta hava nasıl olacak?

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 39 - 42, sahillerde 33 - 36 derece
Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık geçecek.
Hava sıcaklığı Mevsim normallerinin 10 ile 12 derece üzerinde seyredecek.
Rüzgar Kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 39 - 42, sahillerde 33 - 36 derece
ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK
Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.
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