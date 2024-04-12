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Bugün Ramazan Bayramı’nın son günü…

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Ramazan Bayramı’nın bugün üçüncü ve son günü…
Bugün Ramazan Bayramı’nın son günü…

Ramazan Bayramı’nın bugün üçüncü ve son günü…

Bakanlar Kurulu kararıyla kamuda dokuz güne çıkan Ramazan Bayramı tatilinin yedinci günü olan bayramın üçüncü gününde ülke genelinde bayram kutlamaları devam ediyor.

Bayramlaşmalar bayramın üçüncü gününde de sürüyor; aile büyükleri, eş dost ve akrabalar ziyaret ediliyor, bayram şekerleri ve tatlıları ikram ediliyor, bayram sofraları kuruluyor.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda vatandaşlar kaybettikleri yakınlarının mezarını ziyaret ederek dualar ediyor ve çiçekler bırakıyor.

Bayram sürecince ve cumartesi günü, Merkezi Cezaevinde kalan mahkum ve tutuklular da, bayram görüşünden yararlanarak aileleri ve yakınları ile bir araya geliyor.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatları ile bayram tatili süresince 24 saat kesintisiz olarak halka hizmet vermeye devam ediyor.

PGM, bayram dolaysısıyla yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince yoğunlaşacak trafik akışına işaret ederek, araç sürücülerine; “kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız” çağrısında bulundu.

PGM ayrıca, bayram tatilinin uzun olması nedeniyle, vatandaşların ev ve iş yerlerini olası yangın ve hırsızlığa karşı korumak için önlem alarak terk etmesi gerektiği konusunda da uyarmıştı.

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