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Bugün sadece Eczaneler ve Fırınlar açık

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Bugün sadece Eczaneler ve Fırınlar açık
Bugün sadece Eczaneler ve Fırınlar açık

LEFKOŞA

SERPİN ONAY ECZANESİ

84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI)

03922273924

SONUÇ ECZANESİ

Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit Mağazaları yanı Yenişehir Lefkoşa

03922273270

YENİKENT ECZANESİ

Belediye Bulvarı . Yenikent Gönyeli Samsung Zorlu Plaza karşısı

0392 223 93 78

ORTAKÖY ECZANESİ

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu – Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa

03923303200

ÖZERÇAL ECZANESİ

Raif Dentaş Cad.Siyah Kuğu 1 Binaları Dük.N0:15/E Göçmenköy Lefkoşa

03922239731

SABİHA BULDUK ECZANESİ

Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük.3 Yenişehir (Orman Dairesi Yolu)

03922286565

GİRNE

MELİS UZUN ECZANESİ

Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı

03928159777

MUCİZEM ECZANESİ

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

0548 851 11 50

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Girne (Lastikçi Cahit yanı) Karaoğlanoğlu

0392 822 41 42

KÜÇÜK ECZANESİ

Canbulat Sok.No:5/C Girne

03928153626

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

03928213088

GAZİMAĞUSA

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa

03923656060

OSMANKAN ECZANESİ

Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,

03923669297

BARIŞER ECZANESİ

MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1 GAZIMAGUSA

03923656040

ÖREN ECZANESİ

Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa

03923660391

GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ

Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt

03927142874

AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

0392 714 21 93

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

03923712224

ÜST MESARYA

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa

0539 105 48 88

ALT MESARYA

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa

03922369100

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

0392 374 51 70

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

0533 849 99 46

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı

05338419578

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