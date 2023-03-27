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Bugün tiyatrolar oyunlarını ücretsiz sahneliyor

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Bugün Dünya Tiyatro Günü…
Bugün tiyatrolar oyunlarını ücretsiz sahneliyor

1961 yılında, UNESCO tarafından kurulan Uluslararası Tiyatrolar Birliği’nin 27 Mart'ı Dünya Tiyatro Günü ilan etmesiyle kutlanan gün nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da bugün sahnelenecek oyunlar ücretsiz izlenebilecek.

-LBT’den “Paraya Hayır”

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, saat 20.00’de tek perdelik komedi oyun “Paraya Hayır”la seyirciyle buluşacak.

Oyun güne özel olarak ücretsiz olacağından rezervasyon yapılmayacak.

Oyun öncesinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ekibi 27 Mart Dünya Tiyatro Günü bildirisini okuyarak, seyirciyle paylaşacak.

Türkiye’de 1999’da ve 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlere dikkat çekilen Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Tiyatro Günü bildirisinde, paramparça olmuş, yaşam ışığı sönmüş şehirlerde karanlığı ve aydınlığı yırtan sözün “sesimi duyan var mı?” olduğu anımsatılıyor.

Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybedilenlerin isimlerine de yer verilen bildiride, “Bu yıl perdelerimizi adalet için açıyoruz, bu cinayetlerin failleri yakalanana kadar da susmayacağız, buradayız” deniliyor.

-Devlet Tiyatroları’ndan “Kuş Albay”

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu “Kuş Albay”da, bu akşam seyirciyle buluşuyor. Bulgar yazar Hristo Boytchev’in yazdığı, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hakan Elmasoğlu’nun yönettiği “Kuş Albay” oyunu saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde prömiyer yapacak. Bu akşamki temsil “Dünya Tiyatro Günü” nedeniyle halka açık ve ücretsiz olacak.

-GİBETSU “Bir Delinin Hatıra Defteri”ni sunacak

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu da bu akşam ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı oyunu sahneleyecek. Yoğun ilgi nedeniyle ikinci gösterimi 31 Mart saat 20.30’da Gine Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleşecek olan oyun için biletler, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Danışma Bölümünden temin edilebilecek.

Öte yandan Türk tiyatro, dizi, sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen Gülsen Tuncer de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle KKTC’ye geldi.

Birinci Sanat ve İpek Denizli Sanat Evi’nin davetlisi olarak adaya gelen Gülsen Tancer,  bu akşam 18.00’de Taşkınköy’deki Birinci Plaza Kıbrıs Genç TV binası Meral Tekin Birinci salonunda yer alacak etkinliğe katılacak.

Koordinatörlüğünü Feyzan Korur ve Ertaç Hazer’in yapacağı etkinliğin ardından, tiyatroya verdiği hizmetlerinden ötürü Gülsen Tuncer’e yaşam boyu meslek hizmet onur ödülü verilecek.

Etkinlikte ayrıca Doğan Erçağ, Çetin Özen, Osman Alkaş ve Deniz Çakır’a yaşam boyu meslek hizmet onur ödülü verilecek.

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