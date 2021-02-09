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Büyükoğlu: “Yetkililer Evde Kaldığımız Süreyi Aşılama ve Random PCR Testleri ile Değerlendirmeli”

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Büyükoğlu, halkın evde kalarak üzerine düşeni yaptığı bu sürenin, aşılama çalışmalarını hızlandırmak ve random PCR testlerini artırarak salgınla mücadelede kontrolü ele almak için değerlendirilmesi gerektiğini söyledi
Büyükoğlu: “Yetkililer Evde Kaldığımız Süreyi Aşılama ve Random PCR Testleri ile Değerlendirmeli”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, halkın evde kalarak üzerine düşeni yaptığı bu sürenin, uzmanların çağrılarına kulak verilerek, aşılama çalışmalarını hızlandırmak ve random PCR testlerini artırarak salgınla mücadelede kontrolü ele almak için değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Büyükoğlu, başta risk grubundakiler olmak üzere, polisler, Kaymakamlık, Cezaevleri, gümrükler gibi çalışmayı sürdüren kamu emekçileri, tüp, su vb gibi elzem ihtiyaç tedarikçileri, kısaca hem özelde hem kamuda çalışmak durumunda olan kesimlerin aşılanarak riskin en aza indirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

 

Ülkemizde yaz sonu sıfırlanan yerel vakalar bugün rekor seviyelere varmış vaziyettedir. Şüphesiz bunda en büyük pay, kumar aşkıyla karantinasız girişleri başlatan, yetmezmiş gibi tüm uyarılara rağmen yeni yılda birilerini memnun etmek adına kapanma kararı almayan hükümetindir. Buna rağmen halkımız yine üzerine düşeni yapmış, bir kez daha ciddi bir fedakarlık göstererek evlerine kapanmıştır. Bugün artık iş yetkililere düşmektedir.

 

Evlere kapandığımız bu dönemde hükümet edenler, uzmanların çağrılarına kulak vererek salgınla mücadele için etkili adımlar atmalıdır. Başta risk grubundaki insanlarımız olmak üzere, polisler, kaymakamlıklar, cezaevleri, gümrükler gibi çalışmaya devam eden kamu emekçileri, tüp, su vb gibi elzem ihtiyaç tedarikçileri, kısaca hem özelde hem kamuda çalışmak durumunda olan kesimlerin aşılanması ile değerlendirilmelidir.
Yine evlerde olduğumuz bu dönem, random PCR testleri uygulanarak, bulaşın kontrol altına alınması için çaba gösterilmelidir. Aksi halde, bulaşın hangi seviyede olduğuna dair bilimsel bir veriden ziyade tahmin noktasında varsayımlar yürütülmesi, alınması gereken tedbirlerde hep bir adım geriden gelinmesine neden olacaktır.

 

Yeni yıl başta olmak üzere, geç kalınmış ya da hiç alınmamış tedbirlerle ipin ucunu kaçıranlar için bu dönem, ipleri eline alma fırsatı olarak görülmelidir. Aksi durumda hem günden güne tükenen sağlık çalışanlarımızın insan üstü özverisi, hem de halkımızın evde kalarak maddi manevi fedakarlığı boşa çıkmış olacaktır. Yetkililerin kapanmayı salgınla mücadelede fırsata çevirmesi halinde kapanma süreci kayıp değil kazanıma dönüşecektir.

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