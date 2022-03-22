  • BIST 2.158,14
  • Altın 921.426
  • Dolar 14.8182
  • Euro 16.2648
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

“Buyurun Kolokas Hotel” isimli yeni komedi oyun 8 Nisan’da sahnede olacak

»
Mağusa Sanat Tiyatrosu, “Buyurun Kolokas Hotel” isimli yeni komedi oyunuyla 8 Nisan’da sahnede olacak.
“Buyurun Kolokas Hotel” isimli yeni komedi oyun 8 Nisan’da sahnede olacak

Mağusa Sanat Tiyatrosu, “Buyurun Kolokas Hotel” isimli yeni komedi oyunuyla 8 Nisan’da sahnede olacak.

Mağusa Sanat Tiyatrosundan oyunla ilgili yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“İlke Susuzlu'nun yazıp yönettiği oyun batıl inanışlar noktasında cereyan ediyor. Eleştirel bakış açısıyla her defasında rasyonelliği savunan oyunda, çember inanışlar doğrultusunda genişleyip derinlik kazanıyor. Buna rağmen çemberin merkezinde her daim olaylara, durumlara ve insanlara akılcıl bir şekilde yaklaşılması gerektiğinin altı çiziliyor.”

Açıklamaya göre, “Buyurun Kolokas Hotel” isimli komedide ayrıca, kadın-erkek ilişkilerinin de mercek altına alınıyor, evlilik müessesesi farklı hayat epizotlarından örnekler sunarak tepeden tırnağa sorgulanıyor. Kadın- erkek ilişkilerinin yaşadığı çıkmaz ve ayrılıkların baş gösterme nedenleri de gerçek hayat hikayelerinden derlenerek izleyici karşısına geliyor.

Oyunda Begüm Gedik, Özgem Gedik ve Özgür Garipsazcı rol alırken, teknik yönetmenliği Bartu Atmaca yapıyor.

“Buyurun Kolokas Hotel” 8 Nisan Cuma saat 20.00'de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda prömiyer yapacak. Bilet ve Bilgi için 0533 823 0310 numaralı telefonu aranabiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanye West Grammy Müzik Ödülleri’nden Men Edildi20 Mart 2022 Pazar 12:53
  • Ukraynalı Ünlü Oyuncu Rus Bombardımanında Hayatını Kaybetti19 Mart 2022 Cumartesi 15:21
  • Mark Zuckerberg’den Gençlere Tavsiye: Hedef Odaklı Olmaktan Çok, İlişki Odaklı Olun19 Mart 2022 Cumartesi 14:23
  • “Şerefine İnsanoğlu” Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi19 Mart 2022 Cumartesi 14:15
  • Serenay Sarıkaya Instagram’ı Salladı19 Mart 2022 Cumartesi 13:38
  • Kopuş Belgeseli izleyiciyle buluşacak18 Mart 2022 Cuma 13:13
  • Kemal Belevi’nin 'Ten Studies For Guitar' İsimli Eseri Yarın Dijital Mecralarda Yayınlanacak17 Mart 2022 Perşembe 15:21
  • Girne Belediyesi Sanat Galerisi Yine Bir Kitap Tanıtımına Ev Sahipliği Yapıyor17 Mart 2022 Perşembe 11:09
  • Survivor'da Sergen Yalçın Sürprizi! Dominik Cumhuriyeti'nin Yolunu Tuttu17 Mart 2022 Perşembe 01:24
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Piyanist Rüya Taner’i Kabul Etti16 Mart 2022 Çarşamba 21:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti