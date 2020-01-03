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Çakıcı: Hükümet dışarıdan umduğu katkıyı bulamayınca zamlara başvurdu

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Çakıcı: Hükümet dışarıdan umduğu katkıyı bulamayınca zamlara başvurdu
Çakıcı: Hükümet dışarıdan umduğu katkıyı bulamayınca zamlara başvurdu

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendine yeten devlet yapısına ihtiyacı olduğunu kaydederek, “Bunu başardığımız oranda siyasal eşitlik talebimizi ileriye taşıyabileceğiz” dedi.

Hükümetin umduğu dış katkıyı alamadığını ve zam yoluna başvurduğunu savunan Çakıcı, “Devlet gereksiz giderleri kısmalı, vergi muafiyetleri sınırlandırılmalı. Hükümet dayatma protokol  imzalayarak dış kaynak almak değil, kendi kendine yeten bir yapı oluşturmak için niyet ve kararlılık göstermeli” ifadelerine yer verdi.

Çakıcı yazılı açıklamasında hükümeti ve zamları eleştirdi.

Mehmet Çakıcı, “TKP-YG olarak yapılan bu zamları kabul etmiyor, hükümeti, zamları yeniden değerlendirmeye ve halka gerçekçi açıklamalar yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Çakıcı, yıllık enflasyon rakamı ve yeni asgari ücret belli olmadan, yeni yılın ilk gününde yürürlüğe giren zamların alım gücü düşen vatandaşları daha da zora soktuğunu belirtti.

Zam kararının neye dayanarak alındığını soran Çakıcı, “Bunun halka açıklanması gerek” dedi.

Hükümetin bütçede oluşan açıkları bu türden zamlarla kapatma gayreti içinde olduğunu savunan TKP YG Genel Başkanı Çakıcı, “Yanlış yoldadırlar. Harç miktarlarında yapılan zam, seri zamma dönecek” değerlendirmesinde bulundu.

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