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Çaldığı eşyaları satarken yakalandı

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Lefkoşa’da bir inşaattan bir adet izmirillo, 1 adet JVC marka karıştırıcı, 3 adet alafranga tuvalet ve 3 adet lavaboyu sirkat edip, internette satan H.K tutuklandı.
Çaldığı eşyaları satarken yakalandı

Lefkoşa’da bir inşaattan bir adet izmirillo, 1 adet JVC marka karıştırıcı, 3 adet alafranga tuvalet ve 3 adet lavaboyu sirkat edip, internette satan H.K tutuklandı.

Polise gönüllü ifade verip, suçunu kabul eden zanlı hakkında 7 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis memuru İlayda Ahmetoğlu, olayla ilgili mahkemede bilgi verdi, zanlı H.K’nin “bina açma, kasti hasar ve sirkat” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

7 Mart tarihinde saat 21.00 raddelerinde zanlının Demir Sokak üzerinde bulunan inşaattan

bir adet izmirillo, 1 adet JVC marka karıştırıcı, 3 adet alafranga tuvalet ve 3 adet lavaboyu sirkat ettiğini söyledi.

 

“Gönüllü ifade verdi, suçunu kabul etti”

Polis, zanlının çalıntı eşyaları internette satışa sunduğunu ve bu şekilde tespit edildiğini aktardı.  

Gönüllü ifade veren zanlının suçunu kabul ettiğini de dile getiren polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın henüz yeni başladığını, aranan emareler bulunduğunu ve gönüllü ifadenin teyit ve tekzipi gerektiğini söyledi.

Polis, zanlının alınacak ifadelere ve aranan emarelere etki etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, 7 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

 

 

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