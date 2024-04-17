Çalıştığı işyerinin kasasından 30 bin TL çaldı...

Zanlı “müstahdem tarafından sirkat ve dükkan açma” suçlarından teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Murat Taş mahkemede olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa’da Mustafa Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletmede çalışan zanlının

03.04.2024 tarihinde saat 23:00 raddelerinde şarküteri bölümünde günlük olarak tahsil edilen 30 bin TL nakit parayı kasadan çaldığını söyledi.

Polis, zanlı hakkında aynı gün şikayet yapıldığını ve tutuklama emri alındığını belirtti.

Polis, zanlının 17 Nisan’da Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, her şeyi anlatmak istediğini söyleyip itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, iş yerinin tazmin edilmediğini, şikayetin devam ettiğini söyledi. Polis, zanlının çalışma izin süresinin devam ettiğini, yasal statüsü bulunduğunu belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.