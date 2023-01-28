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Çarşambaya Kadar Yağmur Bekleniyor!

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Bölgede bugünden itibaren çarşamba gününe kadar yağmur bekleniyor
Çarşambaya Kadar Yağmur Bekleniyor!

Meteoroloji Dairesine göre, bugünden itibaren çarşamba gününe kadar sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık, periyodun ikinci yarısında 12-15 derece dolaylarına kadar düşecek.

Bölge, 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında serin ve nemli, ikinci yarısında ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre hava, bugünden itibaren salı gününe kadar parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, perşembe ve cuma günleri parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece, ikinci yarısında ise 12-15 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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