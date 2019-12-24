Casus van davası zanlıları ifade vermek için şart koştu

Fileleftheros gazetesi, casus van soruşturmasında haklarında tutuklama kararı bulunan ancak İsrail’e kaçan İsrail vatandaşları Tal Dilian ve Avni Sahak’ın Güney Kıbrıs’taki avukatları aracılığıyla başvuruda bulunarak, ifade vermeye gelmek için tutuklanmama garantisi istediklerini yazdı.
Gazete, Rum polisinin bu talebi reddettiğini ve her iki zanlı hakkında AB ve uluslararası tutuklama kararlarının çıkarılması çalışmalarına hız verildiğini vurguladı.
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