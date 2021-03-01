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Çatalköy Belediyesinin Düzenlediği 1. Beşparmaklar Kısa oyun yazma yarışması sonuçlandı.

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Kırmızı şortlu rumuzu ile katılan Hüseyin Kasapoğlu nun yazdığı Başıboşlar efsanesi övgüye değer bulundu.
Çatalköy Belediyesinin Düzenlediği 1. Beşparmaklar Kısa oyun yazma yarışması sonuçlandı.

Kırmızı şortlu rumuzu ile katılan Hüseyin Kasapoğlu nun yazdığı Başıboşlar efsanesi övgüye değer bulundu.

 

KKTC de Genç ve yeni tiyatro oyun yazarlarını özendirmek, yeni biçimler, farklı bakış açıları ve alternatif arayışlara yer vermek, KKTC de kısa ve yeni tiyatro eseri örneklerini okuyucu ve seyirciyle buluşturmak amacı ile Çatalköy Belediyesi Efsane konu başlığı ile 1. Başparmaklar Kısa tiyatro oyunu yazma yarışması düzenlemiştir.

Tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak. Tiyatro oyun yazarlığını meslek olarak benimsemek isteyen yazarlara ve gençlere cesaret vermek, edebiyat sanat ve ülkemizin tiyatro ortamına nitelikli eserler kazandırmak, tiyatro camiası başta olmak üzere sanatçı ve edebiyatçıları teşvik etmek ve desteklemek, tiyatro eserlerinin en yeni örneklerini okuyucu ve seyirciyle buluşturmayı amaçlamıştır.

 

                Özellikle bu zor ( covid-19) pandemi sürecinde Çatalköy Belediyesi olarak düzenlediğimiz 1. Beşparmaklar Kısa oyun yazma yarışmasına katılan yarışmacılar arasından Jürimiz (  Aliye Ummanel Dramaturg ,yönetmen-İzel Seylani, yazar, yönetmen, oyuncu –İsmihan Yorgancı, Uzman Dramaturg-Cevahir Caşgir, oyuncu ,yönetmen-Cenk Gürçağ, oyuncu yönetmen-Derman Atik, oyuncu ,yönetmen ) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Efsane konu başlığı ile kısa oyun yazan yarışmacılar arasından Kırmızı şortlu Rumuzu ile yarışmaya katılan Hüseyin Kasapoğlu nun “Başıboşlar efsanesi” adlı kısa oyunu övgüye değer oyun olarak seçilmiştir. Yarışmaya katılan herkese teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz. Önümüzdeki süreçte ödülü ve plaketi kendisine teslim teslim edilecektir. Ayrıca şartnamede belirtildiği gibi yarışmaya katılan eserler arasından en az 5 eserin bulunduğu bir kısa oyunlar kitapçığı da baskıya verilecektir.

Mehmet Hulusioğlu :  Çatalköy Belediye başkanı Mehmet Hulusioğlu yaptığı açıklamada ,ülkemizde ilk kez düzenlenen kısa oyun yazma yarışmasını başlatmış olduğumuz için mutluyuz. Kıbrıs Türk tiyatrosu yazın sanatı için böyle bir çalışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ilk defa Çatalköy Belediyesi tarafında düzenlendi. KKTC de özellikle genç ve yeni oyun yazarlarının yetişmesi için önemli, bir adım attık. Katılan tüm yarışmacılara teşekkür ederiz. Önemli olan bu ve buna benzer yarışmaları başlattıktan sonra sürdürebilmektir. Biz Çatalköy Belediyesi olarak böylesi önemli ve değerli çalışmaları bundan sonraki süreçlerde de sürdürmekte kararlıyız.

Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik yaptığı açıklamada :  İnsanlığın zor zamanlardan geçtiği, istinasız olarak dünyanın her köşesinde bireylerin büyük ve zorlu bir sınav verdiği, insani TÜM DEĞERLERİMİZİN BİR KEZ DAHA GÖZDEN GEÇİRİLDİĞİ bu dönemleri öncelikle cesaret ve umudumuzu, gelecek güzel günlere olan inancımızı yitirmeden en az zararla aşma azmimizin yanı sıra, yeryüzündeki dayanışmacı ve eşitlikçi çabalara katkı sunmayı seçerek; topluma sanatın tüm olanaklarını devreye sokarak umut ve cesaret aşılamayı bir görev biliyoruz. Çağımızda yaşanan ve ne kadar süreceği belirsiz bu zor dönemde, bilinçli olarak bilimselliği ve sanatsallığı  seçerek, durup düşünmek, kendimizle, çevremizle ve doğayla sağlıklı iletişimler kurabilmek için bir şans olarak değerlendirmeyi hedefliyoruz.

Her şeyden önce nereye ve hangi aşamalara varacağı belirsiz olan endişeli ve zorlu dönemin sanatın yardımıyla olabildiğince üretken ve yaratıcı çabalarla güzelleştirilebileceğine, tüm insanlığa yaşama sevinci ve coşku kazandıracağına inanıyoruz. Tüm katılımcılara ve değerlendirmeyi gerçekleştiren tüm Jüri üyelerimize teşekkür ederim, dedi.

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