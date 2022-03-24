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Çatalköy'de Ödül adlı tiyatro oyun sahnelendi

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Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro günleri kapsamında dün akşam Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezinde, Ödül adlı tiyatro oyun sahnelendi.
Çatalköy'de Ödül adlı tiyatro oyun sahnelendi

Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro günleri kapsamında dün akşam Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezinde, Ödül adlı tiyatro oyun sahnelendi.

Çatalköy Belediyesinden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU) Gençlik Ekibinin sahnelediği “ Ödül”  İsmihan Yorgancı  tarafından yazılıp yönetildi.

Oyunun sonunda konuşma yapan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu gençlere gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti, çiçek ve plaket takdim etti.

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