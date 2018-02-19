Çeler, 4. İslam Çalışma Bakanları Toplantısı’na katılacak

Çeler, Cidde’ye gitmek için bugün KKTC’den ayrıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, KKTC’nin gözlemci üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından, 21-22 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde gerçekleştireceği "4. İslam Çalışma Bakanları Toplantısı"na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin çalışma bakanlarının yer alacağı toplantıda, "İİT Üye Ülkelerinde Emek Piyasası Stratejisi" başta olmak üzere, üye ülkelerdeki çalışma hayatı ve emek piyasasına ilişkin konular ele alınacak.