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Çeler, 4. İslam Çalışma Bakanları Toplantısı’na katılacak

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Çeler, 4. İslam Çalışma Bakanları Toplantısı’na katılacak
Çeler, Cidde’ye gitmek için bugün KKTC’den ayrıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Zeki Çeler, KKTC’nin gözlemci üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından, 21-22 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan’ın  Cidde  şehrinde gerçekleştireceği "4. İslam Çalışma  Bakanları Toplantısı"na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre,  İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin çalışma bakanlarının yer alacağı toplantıda,  "İİT Üye Ülkelerinde  Emek Piyasası Stratejisi" başta olmak üzere,  üye ülkelerdeki  çalışma hayatı ve  emek piyasasına ilişkin konular  ele alınacak.

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