Çeler: CTP solun UBP de sağın lideri olarak ülkede sadece iki parti ve iki kutup olsun istiyor

Çalışma eski Bakanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) eski Milletvekili Zeki Çeler, 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçimleri‘nden çıkacak hiçbir sonucun topluma bir kazanç olarak yazılmayacağını, Ulusal Birlik Partisi‘nin (UBP) bir vekil daha çıkarması durumunda ise hükümetin ikili koalisyona dönme ihtimalinden dolayı Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) ve Erhan Arıklı’nın koalisyon dışı kalabileceğini, tek kazancın da bu olabileceğini savundu.

“CTP’nin iyi muhalefet edebildiğini düşünmüyorum”

CTP’nin iyi muhalefet edebildiğini düşünmüyorum. Daha farklı yöntemlerle kendinizi doğru anlatmanız gerekir.

Bu ülkede adil bir yaşam sürebilmek için insanların beklentileri var.

Herkes sandığa gitsin, sakın gitmemezlik yapmayın. Seçim senin iradendir. İradeni yansıtman gerekir. Tepki vermek istersen de TDP adayı var, eğer bir mesaj vermek istiyorsan mührünü TDP’ye vur, insanlar TDP’nin bu Meclis’te olması gerekliliğini görsün.

“Karma oyu kaldırmak iki partili sisteme geçmektir”

Karma oy sistemini kaldırmak işin gerçeğinde iki partili sisteme geçmektir. CTP solun lideri ve tek sol kalmak ister; UBP de sağın lideri ve tek sağ kalmak ister. İki partili sistem her zaman bir sorun olacak demektir, iki parti, iki kutup. Ancak iş kendi partilerini korumaya geldiğinde UBP’li CTP’lisi hepsi bir olur.

Kimse ben gelince şunu yapacağım bunu yapacağım demesin, partisi ne karar verirse ona tamam diyecekler. Olan, seçim için harcanacak 30 milyon TL’ye olacak”