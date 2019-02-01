Cem Karaca'nın 'Namus Belası' şarkısın dizide sansürlendi!

Show TV’de yayınlanan ‘Çarpışma’ dizisinde Türk rock müziğinin usta yorumcularından Cem Karaca’nın ‘Namus Belası’ şarkısına sansür uygulandı. Karaca’nın kendisi gibi müzisyen olan oğlu Emrah Karaca söz konusu sansüre, “Bunları aştık sanıyorduk” diyerek tepki gösterdi.
Çarpışma dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümündeki bir sahnede, ‘Namus Belası’ şarkısındaki “Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz” sözleri sansürlendi. Emrah Karaca, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:
İlk olarak 1974’te piyasa sürülen ve Türkçe rock tarihinin kült şarkılarından biri olan ‘Namus Belası’nın sözleri şöyle:
“Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok olur
Toplasam o öğütleri burdan köye yol olur
Ana baba bacı gardaş dar günümde el olur
Namus belasına gardaş döktüğümüz kan bizim
Hep bir halli Turhallıyız
Biz bize benzeriz
Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz
At bizim avrat bizim silah bizim şan bizim
Namus belasına gardaş yatarız zindan bizim
Kız gelinim suna boylum doyamadan biz bize
Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize
Almış kaçırmışlar seni çökertmişler ıssıza
Namus belasına gardaş kıydığımız can bizim
Ağam kurban beyim kurban hallarımı neyleyim
Ne bir eksik ne bir fazla hepsi tamam söyledim
Kır kalemi kes cezamı yaşamayı neyleyim
Namus belasına gardaş verdiğimiz can bizim”
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