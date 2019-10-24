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Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'dan 'çocuk' mu istiyor?

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Defne Samyeli ile ilişkisini noktalayan komedyen Cem Yılmaz'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Eski eşi Ahu Yağtu ile yemekte buluşan Cem Yılmaz'ın, Yağtu'dan bir çocuk daha istediği iddia edildi.
Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'dan 'çocuk' mu istiyor?

'Gel Konuşalım' programında Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu ile yemekte buluşması konuşuldu. Eylem İpek Şafak, ünlü komedyenin eski eşi Yağtu'dan bir çocuk daha istediğini iddia etti.

GALAYA ESKİ EŞİ İLE KATILDI  

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın yeni filminin galasına sevgilisi Defne Samyeli'nin katılmamış olması ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Galada gözler Samyeli'nin ararken eski eşi Ahu Yağtu'nun orada olması soru işaretlerine sebep oldu.

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