Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'dan 'çocuk' mu istiyor?

'Gel Konuşalım' programında Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu ile yemekte buluşması konuşuldu. Eylem İpek Şafak, ünlü komedyenin eski eşi Yağtu'dan bir çocuk daha istediğini iddia etti.
GALAYA ESKİ EŞİ İLE KATILDI
Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın yeni filminin galasına sevgilisi Defne Samyeli'nin katılmamış olması ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Galada gözler Samyeli'nin ararken eski eşi Ahu Yağtu'nun orada olması soru işaretlerine sebep oldu.
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