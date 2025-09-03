Ceyhun Dalkan: Sağlıklı toplum için güvenli gıda, temiz çevre, koruyan sağlık sistemi şart

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, toplum sağlığını koruma ve geliştirmenin, yalnızca tedavi hizmetleriyle değil, sağlıklı bir çevre, güvenli, temiz gıda ve etkin denetimlerle mümkün olduğuna işaret ederek, bugün ülkede halk sağlığına öncelik veren bir yönetim tarzı ve politika bulunmadığını savundu.

Dalkan, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Yediklerimiz, içtiklerimiz ve soluduğumuz hava düzenli ve şeffaf biçimde denetlenmemektedir ve tamam değildir. Havuz ve deniz kirlilik raporları kamuoyuna güven verici şeffaf şekilde paylaşılmamaktadır. Yediğimiz etlerde deli dana hastalığı riski konusunda net bilgi yoktur. Sebzelerdeki pestisit varlığı, özellikle ithal ürünlerde yeterince kontrol edilmemektedir” ifadelerini kullandı.

“HALK SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA”

Kuzey Kıbrıs’ta her yerde hava kirliliği bulunduğunu, çevre ve havanın halkı zehirlerken, yetkililerin ise bunu sadece izlediğini ifade eden Dalkan, AKSA ve Teknecik’ten salınan kapkara dumanla halk sağlığının tehdit altında olduğunu belirtti.

44/2008 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası’nın denetimsizlik nedeni ile fiilen askıya alındığını da kaydeden Dalkan, çocukların yanı sıra tüm halkın bu zehirli havayı soluduğunu, Güngör Çöplüğü'nün sürekli yanarak, zehir saçtığını söyledi.

“Sağlık Anayasal haktır, ertelenemez”

Dalkan, mesajına şöyle devam etti:

“Halk sağlığı ancak güçlü bir önleyici sağlık hizmetleri ile korunabilir. Bugün sağlık sistemimiz, üçüncü basamak tedavi edici hizmetlere odaklanmış durumdadır. Tarama ve erken tanı programları, koruyucu sağlık hizmetleri yok denecek kadar azdır. Halkın sağlığını, sağlıklı kalmasını önceleyen bir sağlık sistemini artık vakit geçmeden kurmamız gereklidir. Ülkemizin her köşesine yayılmış sağlık ocakları aracılığıyla yapılacak koruyucu sağlık hizmetleri ve tarama programları, sağlıklı yaşam eğitim faaliyetleri halkımızı hastalanmaktan koruyacak veya erkenden tanı almasını sağlamayacaktır. Bu yaklaşım hem toplum sağlığını yükseltecek hem de tedavi edici sağlık hizmetlerine odaklı sağlık sistemine binen ağır yükü azaltacaktır. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak çağrımız açıktır; temiz gıdaya erişim hakkı güvence altına alınmalı, düzenli, şeffaf ve sıkı denetimler kamuoyuyla paylaşılmalıdır.Çevreyi kirleten ve halkı zehirleyen tüm faaliyetler durdurulmalıdır. Koruyucu, önleyici sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, ülkemiz sağlık ocakları sistemi ile yeniden halkın sağlığını önceleyen bir yapıya kavuşturulmalıdır. Halk sağlığını korumak, başta yöneticilerimiz olmak üzere, devletin, kurumların, hepimizin asli görevlerindendir. Sağlıklı bir toplum için önce sağlıklı çevre, sağlıklı gıdaya erişim güvence altına alınmalı, ülkede koruyucu önleyici sağlık hizmetleri geliştirilmelidir. Sağlık anayasal bir haktır ve ertelenemez.”