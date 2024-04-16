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Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştı, cezaevine gönderildi

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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde, hintkeneviri ve sentetik cannabionid alma, 6 adet uyuşturucu içerikli hapın cezaevine sokulmasına yardım etmek suçlarından yargılanan Mehmet Kırdar hakkındaki davada karar açıklandı.
Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştı, cezaevine gönderildi

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu. 

Başkan Cemaller sanığın işlediği suçların yayınlığına dikkat çekerek, uyuşturucu suçlarının toplum ağlığını tehdit eden unsurların başında geldiğini belirtti. 

Başkan, sanığın 3 gram 900 miligram hintkeneviri, 7 gram 625 miligram sentetik canabionid türü uyuşturucu alma ve tasarruf, cezaevine 6 adet MDMA içerikli hap sokulmasına yardım etmek suçlarından yargılanarak, mahkum edildiğini belirtti.

Başkan, sanığın cezaevine yasaklı madde sokulmasına yardım etmiş olmasının aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Başkan, sanığın genç bir kimse olmasını, hayat tecrübesinden yoksun olmasını lehine değerlendirdiklerini belirtti. Başkan Cemalller, sanık aleyhine ve lehine olan tüm hususları değerlendirdikten sonra oy birliğiyle 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

 

Ne olmuştu

 

Merkezi Cezaevinde 2020 yılı Nisan ayında yapılan aramada uyuşturucu bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu bulunan 3 mahkumun isteği doğrultusunda cezaevine uyuşturucu sokan 5 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında bulunan Mehmet Kırdar’ın cezaevine sokulan 6 adet MDMA türü haptan sorumlu olduğu belirtilmişti. Ayrıca teminatla serbest kalan sanığın 29 Mart 2021 tarihinde 3 gram 900 miligram hintkeneviri ile 7 gram sentetik cannabionid (bonzai) alıp, tasarruf ettiği açıklanmıştı.

 

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