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Chevron Şirketi Noble Energy’yi Satın Aldı

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Chevron Şirketi Noble Energy’yi Satın Aldı
Chevron Şirketi Noble Energy’yi Satın Aldı

ABD enerji şirketlerinden “Chevron Corporation”ın, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) faaliyet gösteren “Noble Energy” şirketini satın aldığı, böylece ABD şirketinin artık Güney Kıbrıs’ın MEB’ine girmiş olduğu bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, ABD enerji şirketlerinden “Chevron Corporation” şirketinin, Güney Kıbrıs’ın MEB’inde faaliyet gösteren “Noble Energy” şirketini satın aldığını, böylece ABD şirketinin artık Güney Kıbrıs’ın MEB’ine girdiğini yazdı.

Gazete haberinde, ABD “enerji devi” diye nitelendirdiği “Chevron” şirketinin Noble Enerji şirketini satın almasına ilişkin anlaşmaya ayrıntılı bir şekilde yer verirken, bir ABD şirketinin Güney Kıbrıs’ın MEB’inde faaliyet gösterecek olmasının ise, Güney Kıbrıs’ı sondajlar konusunda daha güçlü bir konuma getireceği iddiasında bulundu.

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Rum Enerji Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın anlaşmaya ilişkin dün yaptığı açıklamayı yansıttı.

Haberi için “Noble’ın Satın Alınması Belki de ‘Afrodit’i’ de Etkileyecek” başlığını kullanan gazete, Rum Enerji Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu satışın “Afrodit” yatağındaki faaliyetleri de etkileyebileceğini duyurduğunu aktardı.

Habere göre Bakanlık, Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun önümüzdeki günlerde Chevron ve Noble şirketlerinin CEO’larıyla telekonferans gerçekleştireceğini ve iki şirket arasındaki anlaşma ve bunun “Afrodit” yatağına olacak etkileri hakkında bilgi alacağını açıkladı.

Gazete, eski Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, anlaşmanın, Güney Kıbrıs MEB’i ve Doğu Akdeniz’e önemli etkileri olacak çok önemli bir gelişme olduğu görüşünü paylaştığını yazdı.

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