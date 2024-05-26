CHP, KKTC'deki ilk temsilciliğini açtı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), KKTC'de ilk temsilciliğini açtı. Lefkoşa’daki parti binasında düzenlenen ilk toplantıda, CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bülent Ecevit’in partisi artık Kıbrıs’tadır. Kıbrıs’ta ve diğer ülkelerde yaşayan yurttaşlarımız da artık Türkiye’deki iktidar yürüyüşümüzün birebir üyesidir, kuvvetli ve organik birer üyesidir. Sizleri canı gönülden kutluyorum” dedi.

CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm, İsviçre ve Almanya’daki temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçti. CHP’li Tüm, CHP Kıbrıs Temsilciliği’ndeki partililerle görüştükten sonra Cumhuriyet Meclisi’ne hareket etti. Beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüşen Mehmet Tüm, CHP olarak Kıbrıs’ta çalışmalara başladıklarını hatırlattı ve Kıbrıs’ın parti için önemini vurguladı.