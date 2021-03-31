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CIA'in 'casus kedi' projesi neden başarısız oldu?

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20 yıllık haber, yeniden gündem oldu: CIA'in 'casus kedi' projesi
CIA'in 'casus kedi' projesi neden başarısız oldu?

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Soğuk Savaş döneminde Sovyetlerden bilgi sızdırmak için Akustik Kedi (Acoustic Kitty) adlı programı devreye sokarak casus kediler yetiştirmeye başladı. 1967 yılında devreye sokulan program, kedilerin 'söz dinlememesinden' ötürü iptal edildi. Bugün kimi haber kanallarında tekrar gündeme gelen proje, ilk olarak 2001 yılında duyulmuştu.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Soğuk Savaş döneminde Sovyetlerden bilgi sızdırmak için 'Acoustic Kitty' adında cerrahi bir program başlatarak ‘casus kediler’ yetiştirmeye başladı.

İlk olarak 1967 yılında kurulan proje için CIA, 20 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Söz konusu projede kedilere cerrahi yollarla; mikrofon, ses kayıt cihazı ve anten gibi cihazlar yerleştirilerek kedilerin Sovyetler Birliği bilgilerini CIA’ya iletmesi amaçlanıyordu.

Kedilerin ilk görevi ise ABD’nin başkenti Washington’daki Wisconsin Caddesi'ndeki Sovyetler Büyükelçiliği'nin dışındaki bir parkta konuşan iki adamı dinlemekti. Yetkililer tarafından yetiştirilen ‘casus kedi’ parkın yakınlarda serbest bırakıldı ancak bir taksi tarafından ezilerek hayatını kaybetti. Bununla birlikte, ilk ‘casus kedi görevi’ başarısızlıkla sonuçlandı.

KEDİLERİ EĞİTMEK ZOR OLDUĞU İÇİN PROJE İPTAL EDİLDİ

CIA araştırmacıları, kedileri kısa mesafelerde hareket ettirmeleri için eğitebilecekleri sonucuna varsalar da, dış faktörler bunun istihbarat ve güvenlik amaçları için pratik olmayacağını belirtti.

'Casus kedi' haberi, bugün Türkiye medyasında NTV ve kimi haber siteleri tarafından yeni ortaya çıkmış gibi servis edildi. Oysa CIA’in Kremlin’e casus bir kedi göndermek için çalıştığı ilk kez, bundan 20 yıl önce, İngiliz The Guardian gazetesi tarafından 2001 yılında yazılmıştı.

2013 yılında ise CIA Teknik Servis Ofisi'nin eski Direktörü Robert Wallace, kedilerin eğitimlerinin ve istenilen şekilde davranmasının zor olduğu gerekçesiyle projenin aynı yıl rafa kaldırıldığını kaydetmişti.

Kod adı URDF-3 olan deney başarısız ilan edilerek aynı yıl CIA arşivlerine gönderildi.

CIA, 1960'larda kuzgun, yunus, karga ve güvercinleri casus olarak yetiştirmek için birtakım denemelerde bulunmuştu ancak onlar da tıpkı 'Acoustic Kitty' projesi gibi başarısızlıkla sonuçlanarak rafa kaldırıldı.

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