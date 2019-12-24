  • BIST 113.376
  • Altın 284,942
  • Dolar 5,9429
  • Euro 6,5844
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Ciklos-Değirmendere bendinin temizlik çalışmaları tamamlandı

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi tarafından yürütülmekte olan Doğanköy- Değirmendere 1. Islah Seki Memba Kesimi İçerisine Millenmiş Alan Temizliği İşleri tamamlandı.
Ciklos-Değirmendere bendinin temizlik çalışmaları tamamlandı

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ciklos-Değirmendere’ye giderek, tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. 

SU TUTUMA KAPASİTESİ ARTIRILDI

Ciklos- Değirmendere 1. Islah Seki Memba Kesimi İçerisine Millenmiş Alan Temizliği İşleri ihalesi çerçevesinde, 7-8 bin metreküp su tutuma kapasitesi olan bentten toprak temizliği yapılarak, su tutuma kapasitesi 30 bin metreküp civarına çıkartıldı.

Bentten çıkan ve kuzey tarafa dökülen toprak içerisinde mevcut taşma savağı kesitiartırılıp, ilgili ölçülerin korunması suretiyle dere tabanına kadar taşma kanalı inşa edilerek, tüm mansap kesimi üzerine taş kaplama yapıldı. Kaplama için toplam 1200 metreküp mertebesinde kaya malzeme kullanıldı. 

Bu çalışmalara paralel olarak, güneybatı tarafında yeralan eski betonarme ıslah sekisinin memba kesimi içerisinde temizlik yapılarak, ilave su tutma kapasitesi artırıldı.Projenin geçici kabulü ise Su İşleri Dairesi’nin teknik personeli tarafından yapıldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Sigorta Düzenlemeleri para toplamaya yönelik aldatmaca”24 Aralık 2019 Salı 13:51
  • Gürcafer: “Yasakçı ve popülist zihniyetin dayatmaya çalıştığı çözüm modelini kabul etmeyeceğiz”24 Aralık 2019 Salı 13:48
  • Akar:Kıbrıs milli meselemizdir, taviz vermemiz söz konusu değil24 Aralık 2019 Salı 13:45
  • Tatar Cevdet Çağdaş’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı24 Aralık 2019 Salı 13:38
  • DP Genel Sekreteri Afet Özcafer oldu, İşte yeni MYK24 Aralık 2019 Salı 13:33
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Siligu Dayanışma Derneği’ni kabul etti24 Aralık 2019 Salı 13:12
  • En fazla yağış nereye düştü?24 Aralık 2019 Salı 13:02
  • Koop Merkez Bankası'ndan ihtiyaçlı çocuklara 30 bin TL’lik hediye çeki24 Aralık 2019 Salı 12:49
  • Kapasite doldu! Konut dışı "güneş enerjisi" üretimini durdurma kararı24 Aralık 2019 Salı 12:16
  • ‘Kuyruklarını bağlamam gereken bir sürü tilki var’24 Aralık 2019 Salı 12:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti