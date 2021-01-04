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Çin Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs’a Gidiyor

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin resmi bir ziyaret için bugün akşamüzeri Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs’a Gidiyor

Fileleftheros gazetesi, Wang Yi’nin Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceğini ve görüşmede, Güney Kıbrıs ile Çin arasındaki ilişkilerin, Kıbrıs sorununun ve AB-Çin arasındaki ilişkilerin ele alınmasının beklendiğini yazdı.


Gazete, Hristodulidis’in Wang Yi ile yaptığı temasların ardından, 1 Ocak 2021 itibarıyla AB Dönem Başkanlığı’nı devralan Portekiz’de temaslarda bulunacağını kaydetti.


Haberde, Hristodulidis’in 6 Ocak’ta Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile bir araya geleceği belirtilirken, ilerleyen dönemde Türkiye ile Yunanistan Dışişleri Bakanları’nın da Portekiz’de temaslarda bulunmasının beklendiği ifade edildi.

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