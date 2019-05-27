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Çınarlı Şehitleri pazar günü anılacak

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Çınarlı Şehitleri için 2 Haziran Pazar günü saat 10.00’da anma töreni düzenlenecek.
Çınarlı Şehitleri pazar günü anılacak

Çınarlı Şehitliği’nde yer alacak tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak; konuşma ve şiirlerle devam edecek.

Tören, şehitler için okunacak duayla sona erecek.

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