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Cinayet zanlısı Arif Gökçek, tutuklu yargılanmak üzere hapse gönderildi

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Cinayet zanlısı Arif Gökçek, tutuklu yargılanmak üzere hapse gönderildi
Cinayet zanlısı Arif Gökçek, tutuklu yargılanmak üzere hapse gönderildi

Girne Antik Liman’da Mendirek civarında 5 Aralıkta yaşanan olayın ardından Halil Karakız’ı öldürme suçlamasıyla tutuklanan Arif Gökçek, tutukluluk süresinin dolması nedeniyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar, olayın ciddiyetine dikkati çekerek zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak için 3 ayı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.

Yargıç Dündar, zanlının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 1 aylık turist vizesiyle bulunduğunu belirterek, tahkikatın salimen tamamlanması ve zanlının davalarında hazır bulunması için en uygun kararın bu olduğunu kaydetti.

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