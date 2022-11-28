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Çin’de hükümet karşıtı gösteri büyüyor

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Dünyanın en baskıcı rejimlerinden birine sahip olmakla bilinen Çin'de bir süredir uygulanan "sıfır Covid-19" politikası vatandaşları ayağa kaldırdı.
Çin’de hükümet karşıtı gösteri büyüyor

Çin’de son günlerde başlayan isyan hareketi giderek büyüyor… Ülkede uygulanan “sıfır Covid-19” politikası sebebiyle çok sert kısıtlama ve yasaklar uygulanırken, Çin halkı da buna tepki göstermeye başladı.

Dün Şangay’da gerçekleşen eylemin ardından ülkenin farklı bölgelerinde de binlerce gösterici sokağa çıktı. Çin hükümetine karşı son 10 yılda ilk kez bu kadar büyük çaplı gösteriler düzenlenirken, salgının başladığı Wuhan’da da halkın eylem yaptığı belirtildi.

Şangay’da göstericiler ile polis karşı karşıya gelirken BBC’nin de muhabirinin gözaltına alındığı açıklandı.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg de protestocuların Çin Komünist Partisi’nin defakto marşı olan Internationale’yi söylediğini ve bu sayede partiye “köklerinize dönün” mesajı vererek devlet karşıtı olmadıklarını göstermek istediklerini de aktardı. Öte yandan bazı gösterilerde ise Çin ulusal marşının da söylendiği kayıtlara geçti.

Çin’de eylemciler, gözaltına alınmamak için üzerinde slogan olan pankartlar yerine boş beyaz kağıtlar kaldırıyor.

NE OLMUŞTU?

Ülkede “sıfır Covid-19” politikası sebebiyle çok katı kısıtlama ve yasaklar uygulanırken geçen hafta Urumçi’de tecrit altında olan kişilerin kaldığı bir binada çıkan yangında 10 kişinin ölmesi tepkinin boyutunu artırmıştı.

Çin’de bazı bölgelerde 100 gün süren tecrit ve karantina uygulamalarına tepki gösteren halk son günlerde eylemlerin dozunu artırmıştı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda göstericilerin, “Kapanmayı bitirin”, “Covid testi istemiyoruz, özgürlük istiyoruz” sloganları attığı da belirtildi.

VAKA SAYISI 40 BİNE ÇIKTI

Öte yandan Şangay’daki gösterilerde ise, “Çin Komünist Partisi istifa, Şi Cinping istifa” sloganları da atıldı. Öte yandan ülkede gösteriler devam ederken, vaka sayısı da hızla artmaya başladı. Bir gün önce 39.506 vaka açıklanırken bugün vaka sayısı 40.052’ye çıktı.

Özellikle Guangzhou ve Chongqing bölgelerinde binlerce vaka olduğu belirtildi.

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