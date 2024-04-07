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İlham Aliyev: Azerbaycan, her zaman ‘Kıbrıs Türk gardaşlarının’ yanında olacak

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Aliyev, görüşmede Tatar'a "Azerbaycan, her zaman ‘Kıbrıs Türk gardaşlarının’ yanında olacak” dedi.
İlham Aliyev: Azerbaycan, her zaman ‘Kıbrıs Türk gardaşlarının’ yanında olacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar'a "Azerbaycan, her zaman ‘Kıbrıs Türk gardaşlarının’ yanında olacak” dedi.

Temaslarda bulunmak için Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, verdiği direktif doğrultusunda Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulmasından dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Aliyev’in daveti üzerine Temmuz ayında Şuşa’ya ziyaret gerçekleştireceğini dile getirdi.

ABD temasları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmeyle ilgili Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki devletin iş birliğine dayalı bir antlaşma istediklerini ve geri dönüş olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Aliyev de konuşmasında en doğrusunun Kıbrıs Türkü’nün kendi devletiyle yoluna devam etmesi olduğunu belirterek, Azerbaycan’ın her zaman ‘Kıbrıs Türk gardaşlarının’ yanında olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan- KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu’nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yakın zamanda bir ziyaret gerçekleştireceğini kaydetti.

İki Cumhurbaşkanı ayrıca Azerbaycan ve Kıbrıs Türk halklarının Ramazan Bayramlarını kutladı.

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