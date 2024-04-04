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Japonya'nın en yaşlı pandası "Tan Tan" hayatını kaybetti

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Japonya'nın "Tan Tan" isimli en yaşlı pandasının 28 yaşında öldüğü açıklandı.
Japonya'nın en yaşlı pandası "Tan Tan" hayatını kaybetti

Devlet televizyonu NHK, pandanın kalbinin durması sonucu öldüğünü duyurdu.

Kobe kentindeki Oji Hayvanat Bahçesi'nin yetkilileri, Çin'in Şiçuan bölgesinde 1995'te doğan pandanın öldüğünde insan ömrüne göre 80 ila 100 yaşında olduğunu bildirdi.

"Tan Tan", kamuoyunda "Kobe Depremi" olarak bilinen Ocak 1995'teki Büyük Hanşin Depremi sonrası kente 2000 yılında kiralık kontratla getirilmişti. Afette zarar gören kent sakinlerinin pandayla teselli edilmesinin amaçlandığı bildirilmişti.

NHK'nin yayımladığı videoda hayvanat bahçesini ziyaret edenlerin pandayla eğlenceli vakit geçirdikleri görülüyor.

 "İnsanları gülümsetiyordu"

Oji Direktörü Kako Yujiro, pandanın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Tan Tan, yerel halk için Güneş'ti, insanları gülümsetiyordu." ifadesini kullandı.

Pandanın, kiralık kontratının sona ereceği 2020 yılında Çin'e gönderilmesi planlanmış, Kovid-19 salgını nedeniyle süreç ertelenmişti.

2021'de konulan kalp hastalığı teşhisi sonrası iştahı ve günlük egzersiz seviyesi düşen pandanın, fiziksel kondisyonu büyük ölçüde gerilemişti.

Hafta sonu kalbinin durduğu bildirilen "Tan Tan", hayvanat bahçesi çalışanlarının çabalarına rağmen hayata döndürülememişti.

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